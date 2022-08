Die Aussagen der britischen Notenbank überraschen zum einen, ein Anstieg um 50 Basispunkte beim Leitzins vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession ist schwer vermittelbar. Die Bank rechnet ab dem vierten Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung, zeitgleich betonte das Geldhaus, dass die Geldpolitik sich nicht auf einem vorgegebenen Pfad befindet, sondern flexibel bleibt. Außerdem soll die Bilanzsumme von Staatsanleihen ab September verringert werden, die Inflation dürfte aber weiter hoch bleiben. Entsprechend negativ hat sich das auf den Kurs des britischen Pfundes ausgewirkt, im gestrigen Handel konnte der Euro nahe an den 200-Tage-Durchschnitt zulegen. Aber noch immer herrscht seit Mitte Juni ein intakter Abwärtstrend.

Aufwärtstrend knapp verteidigt

Sollte nun der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 0,8442 GBP bullisch gekreuzt werden, könnte ein temporärer Anstieg an 0,8478 GBP und den dort verlaufenden EMA 50 gelingen. Aber erst nach Beendigung des laufenden Abwärtstrends durch einen Kurssprung über 0,8506 GBP dürfte der Bereich um 0,8555 GBP wieder in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Nichtsdestotrotz ließe sich auf diesen kurzen Abschnitten eine ordentliche Rendite durch einen ausgewählten Schein erzielen. Tagesschlusskurse unterhalb von 0,8345 GBP würden dagegen die Abwärtsrisiken in Richtung 0,8300 und 0,8249 GBP erheblich steigern.