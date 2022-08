MediaAgility, kürzlich von Persistent übernommen, wird als Nischenanbieter im Gartner® Magic Quadrant 2022 für Public Cloud IT Transformation Services aufgeführt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Santa Clara, Kalifornien und Pune (ots/PRNewswire) - Zum zweiten Mal fürUmsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision ausgezeichnetMediaAgility, das jetzt zu Persistent Systems (https://www.persistent.com/)(BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gehört und ein führender Anbieter vonLösungen im Bereich der globalen Cloud-Transformationsdienste ist, wurde imGartner Magic Quadrant 2022 für Public Cloud IT Transformation Servicesanerkannt. Außerdem punktete es in allen fünf Anwendungsfällen für kritischeFähigkeiten für Public Cloud IT Transformation Services aufgrund seinerFähigkeit zur Ausführung und Vollständigkeit der Vision.Persistent hat seine Präsenz im Google-Ökosystem mit der im März 2022angekündigten Übernahme von MediaAgility gestärkt. Da die Cloud zunehmend in denMittelpunkt der digitalen Transformation rückt, hat Persistent in erheblichemUmfang in die Skalierung und die Fähigkeiten investiert, die für den Aufbaueines beneidenswerten Multicloud-Portfolios bei großen Hyperscalern erforderlichsind. Dazu gehört die Stärkung seiner Fähigkeiten mit GCP, Azure und AWS, umseinen Kunden horizontale und vertikalisierte Lösungen anbieten zu können, diees ihnen ermöglichen, ihre Entwicklung zu beschleunigen. Ein wesentlicherBestandteil dieser Strategie ist die Gründung von auf Hyperscaler fokussiertenGeschäftseinheiten, sowohl organisch als auch durch Übernahmen.Zusammen mit den erworbenen Fähigkeiten von MediaAgility verfügt Persistent nunüber sieben Google Cloud-Partner-Spezialisierungen, 31 Google Cloud PartnerExpertise-Bezeichnungen, 360+ Google Cloud-Zertifizierungen und mehreregeschäftsorientierte Lösungen wie Persistent Intelligent Cyber Recovery, die aufdem Google Marketplace erhältlich sind.Sandeep Kalra, CEO und geschäftsführender Direktor, Persistent:"Wir freuen uns, dass wir im Gartner Magic Quadrant 2022 als einer der globalenAnbieter anerkannt werden. Wir glauben, dass dies ein Beweis dafür ist, dassKunden heute zunehmend nach schnellen, flexiblen und skalierbaren Lösungensuchen, die eine kontinuierliche digitale Transformation ermöglichen.Die Bereitstellung führender GCP-Fähigkeiten durch unsere neu gegründete GoogleBusiness Unit ermöglicht es Persistent, innovative Dienstleistungen zurBewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen anzubieten. Zusätzlich zuGoogle haben wir robuste Partnerschaften mit Microsoft und AWS, die sich auf denAufbau von Multi-Cloud-Engineering-Fähigkeiten konzentrieren, die es unserenKunden ermöglichen, in der Ära der digitalen Beschleunigung erfolgreich zusein."Rajesh Abhyankar, Senior Vice President - Google Business Unit, Persistent: