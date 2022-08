FRANKFURT (dpa-AFX) - Stabil dürfte der Dax am Freitag in den letzten Handelstag einer bislang erfreulichen Woche starten. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte höher bei 13 666 Zählern. Für die erste Augustwoche zeichnet sich ein Gewinn von 1,3 Prozent ab. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen stabil erwartet.

Laut dem Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel ist die Marke um 13 750 Punkte charttechnisch nun das "Zünglein an der Waage". Beim Sprung darüber sieht der Experte noch weiteren Spielraum von 400 Punkten. Scheitere der Dax jedoch an der Hürde, könnte der Blick wieder in Richtung der 13 000er-Marke gehen.