Widersprüchliche US-Einkaufsmanagerdaten – hilft der Ölpreis?

Das Statistische Bundesamt hat gestern bestätigt, was die Einkaufsmanagerdaten bereits erwarten ließen: Der Auftragseingang ist im verarbeitenden Gewerbe im Juni 2022 um 0,4 % zum Vormonat gesunken (preisbereinigt). Das ist der fünfte Rückgang in Folge.

Gegenüber dem ersten Quartal 2022 sank der Auftragseingang des zweiten Quartals damit um 5,6 %. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragseingang im Juni 2022 sogar um 9,0 % niedriger. Die Einschätzungen der Einkaufsmanager passen damit sehr gut zum realen Geschehen. Etwas anderes wäre über einen längeren Zeitraum auch etwas verwunderlich.

Einkaufsmanagerdaten in den USA zeigen in verschiedene Richtungen

Was derzeit absolut nicht zusammenpasst, sind die Einkaufsmanagerdaten in den USA. Um 15:45 Uhr (MESZ) wurde vorgestern von S&P Global gemeldet, dass der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich der US-Wirtschaft im Juli auf 47,3 Punkte eingebrochen ist, von 52,7 im Vormonat. Er fiel damit zum vierten Mal in Folge, auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020 und zugleich erstmals seit mehr als 2 Jahren unter die Schwelle von 50 Zählern, ab der Wachstum signalisiert wird.

Immerhin wurden hierbei steigende Auftragseingänge gemeldet, wenn auch in einem nur geringen Ausmaß. Hinzu kommt die positive Nachricht, dass die Unternehmen zwar mit weiter steigenden Preisen zu kämpfen haben, sich der Preisanstieg aber auf das langsamste Tempo seit 5 Monaten verringert hat.

Um 16:00 Uhr folgten dann die Einkaufsmanagerdaten vom Institute for Supply Management (ISM). Und auch hier wurden mehr Neubestellungen sowie ein nachlassender Preisdruck gemeldet. Damit enden dann aber auch die Gemeinsamkeiten.

Schwache Daten von S&P Global, starke Daten vom ISM

Denn laut den ISM-Umfrageergebnissen blicken die Manager deutlich optimistischer in die Zukunft. Das entsprechende Pendant landete für Juli mit 56,7 Punkten nicht nur deutlich im Wachstumsbereich (oberhalb von 50) – zum 26. Mal in Folge – er legte auch noch gegenüber dem Vormonatswert von 55,3 kräftig zu, nach zuvor drei Rückgängen in Folge.

Wie kommt diese gravierende Diskrepanz zwischen den beiden Umfrageergebnissen zustande? Ich kann Ihnen diese Frage leider nicht beantworten. Ich kann lediglich darauf verweisen, dass ich bereits mehrfach solche Unterschiede in den Stimmungsindikatoren ausgemacht habe (siehe zum Beispiel Börse-Intern vom 8. Februar).