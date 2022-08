Fleischproduktion in erster Jahreshälfte gesunken

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der ersten Jahreshälfte ist die Fleischproduktion in den deutschen Schlachthöfen um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Für knapp 3,5 Millionen Tonnen Fleisch wurden 25,8 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 353,2 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.

