The Adecco Group Q2 22 Ergebnisse - Marktanteilsdynamik, solides Wachstum und Marge

Zürich (ots/PRNewswire) - AD HOC-MITTEILUNG gemäß Art. 53 Kotierungsreglement

der SIX Swiss Exchange



HIGHLIGHTS



- Umsatz +4 % yoy organic TDA, Anstieg in allen 3 GBUs

- Starke Leistung von Adecco APAC +14 %, LHH Recruitment Solutions +12 % und

Akkodis +14 %

- Der Investitionsplan wurde zügig umgesetzt und führte zu einer Verbesserung

des relativen Umsatzwachstums bei Adecco um +400 Basispunkte gegenüber dem

Vorquartal, zusätzlich zu der Verbesserung um +400 Basispunkte in Q1

- Bruttogewinn +7 % organic yoy; Honorare für Personalvermittlung +38 %

- Starke Bruttomarge von 21,1 %, +100 Basispunkte, angetrieben durch

Portfolioverschiebung, positiven Mix und Preisgestaltung

- Solide EBITA-Marge ohne Einmaleffekte von 3,5 %, wie erwartet, spiegelt den

Investitionsplan von Adecco und den moderaten Beitrag von LHH wider

- 100%ige Beteiligung an AKKA; 20 Mio. EUR Synergien für 2022 gesichert,

erwartete Run-Rate zum Jahresende +40 Mio. EUR

- Ausstiegsrate im Juni 4 % und Juli-Volumen leicht über dem Niveau von Q2



Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte: