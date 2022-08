Innocan Pharma reicht PCT-Patentanmeldung für neuartige Zusammensetzung zur Vorbeugung und Behandlung von Haarausfall ein

Diese Anmeldung trägt zur kontinuierlichen Erweiterung des Portfolios an geistigem Eigentum von Innocan im Bereich Gesundheit und Wellness mit 14 Patentfamilien bei. Die Anmeldung wird letztlich zu einem umfassenderen internationalen Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens führen, unter anderem in den USA und der Europäischen Union.

Die Marktgröße für Produkte zur Behandlung von Haarverlust wurde 2020 auf fast US$16 Millionen geschätzt und wird bis 2028 auf mehr als US$45 Millionen ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 13,26 % zwischen 2021 und 2028 entspricht. (Februar 2022, Verified Market Research)

„Innocan’s Wissenschaft erweist sich als immenser Wert in einer Vielzahl von Anwendungen. Wir sind stolz auf unser geistiges Eigentum als Rückgrat unseres Unternehmens und freuen uns auf den Wert, den es in naher Zukunft erwirtschaften wird“, sagte Iris Bincovich, CEO von InnoCan.

Über Innocan

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) „LPT“: Eine CBD-geladene Liposomenplattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement; und (ii) „CLX“: Eine CBD-geladene Exosomenplattform, die eine hochgradig synergistische Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem bieten soll. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf die Förderung des Online-Vertriebs konzentriert. https://innocanpharma.com/