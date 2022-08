NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis der Bonner zeige noch keine Auswirkungen von Wirtschaftsschwäche oder Zurückhaltung im Onlinehandel, schrieb Analyst Alexander Irving am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 05:40 / UTC