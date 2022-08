https://small-microcap.eu/17-06-2022-vanadium-resources-video-teil-1/

Bitte geben Sie uns einen kurzen Überblick über Vanadium Resources! Was macht das Unternehmen?

Jurie Wessels: Vanadium Resources ist ein Explorationsunternehmen, das sich in ein Entwicklungsunternehmen verwandelt hat. Es hat als Unternehmen begonnen, das nach Vanadium im Bushkov-Komplex gesucht hat, einem sehr bekannten Vorkommen in Südafrika mit einer Reihe von Minen, in denen Vanadium abgebaut wurde. Wir begannen mit der Exploration und machten dann um 2010 herum bedeutende Entdeckungen, die dann bis heute weiterentwickelt wurden. Wir befinden uns jetzt in der Phase, in der wir Machbarkeitsstudien über das, was wir entdeckt haben, durchführen und beabsichtigen, eine Mine auf der Grundlage unserer Entdeckung zu errichten. Auf dem Weg dorthin haben wir bereits eine Reihe von Schritten unternommen, abgesehen davon, dass wir eine Ressource gefunden haben, was der erste Schritt ist. Dann haben wir natürlich auch einige Machbarkeitsstudien dazu durchgeführt.

Was sind hier die nächsten Schritte?

Julie Wessels: Wir haben mit einer Scoping-Studie begonnen und sind jetzt mit der endgültigen Machbarkeitsstudie beschäftigt. Diese Studien sind nur ein weiterer Schritt, um mehr Vertrauen in die finanzielle Tragfähigkeit des Projekts zu gewinnen. Die endgültige Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich im September abgeschlossen sein. Und was machen wir jetzt? Was erwarten wir? Aus der Vormachbarkeitsstudie, der so genannten PFS, die wir letztes Jahr im Juni veröffentlicht haben, wissen wir bereits, welche Zahlen für dieses Projekt möglich sind. Wie hoch können die möglichen Zahlen für diese Mine sein? Wir gehen nicht davon aus, dass es aus einer Reihe von Gründen zu nennenswerten Abweichungen kommen wird. Bei diesem Projekt handelt es sich nicht um eines, für das es keine anderen Beispiele in der gleichen geologischen Umgebung gibt.

Es gibt viele andere Minen, die genau das Gleiche gemacht haben wie wir, so dass wir wissen, welche Art von Ausbeute wir erzielen können. Wir wissen, welches Verfahren wir anwenden müssen, wir wissen, wie wirtschaftlich es sein könnte und wir verfügen über das gesamte Fachwissen im Land, das uns dabei helfen kann. Was können wir bei der Durchführung dieser Studien erwarten? Auf der Grundlage der Pfsense-Salze können wir einen Nettogegenwartswert von 1,2 Milliarden Dollar nach Steuern erwarten. Wir können mit einem freien Cashflow von 147 Millionen Dollar pro Jahr rechnen. Wir können mit einer Amortisationszeit von etwa 24 Monaten und zwei Jahren für das Kapital rechnen. Das sind etwa 200 Millionen Dollar. Für jeden ist das nur eine Zahl, aber wir können uns nur mit dem vergleichen, was andere aufstrebende Produzenten gerne sehen würden. Wir haben etwa ein Drittel der Produktionskosten anderer aufstrebender Produzenten. Die gleiche Menge an Vanadiumpentoxid, die wir produzieren würden. Diese Zahl ist sehr wichtig, denn dadurch sind wir etwas finanzierbarer.