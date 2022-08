Der Analyst erwartet ein Kursziel von 184,02 € , was eine Steigerung von +4,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 02:00 / ET

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Münchner hätten die operativen Ergebnisschätzungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sprach jedoch von gedämpfter Freude angesichts einer höheren Schaden/Kosten-Quote, eines schwächeren Geschäfts im Bereich Lebens- und Krankenversicherung sowie einer niedrigeren Summe beim verwalteten Vermögen./ag/men

