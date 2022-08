JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 585

Kursziel alt: 540

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Quartalszahlen von 540 auf 585 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Peter Welford erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024. Die Aktie mit einem Aufschlag von fast 50 Prozent auf den Kapitalwert hält er aber weiterhin für exzessiv überbewertet./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 16:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.