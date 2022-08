Interview Carsten Pfau über Paraguay als Investitionsstandort

Grasbrunn (ots) - Die Agri Terra Gruppe zählt zu den größten Agrarinvestoren in

Paraguay. Neben nachhaltigem Obst- und Gemüseanbau sowie der Rinderzucht, sind

auch große Immobilienprojekte Teil der Unternehmensstrategie. Gerade in Zeiten

steigender Inflation und dem Krieg in der Ukraine, spürt die Unternehmensgruppe

das wachsende Interesse an alternativen Investments, außerhalb von Europa. Im

Interview erklärt Carsten Pfau, Geschäftsführer der Agri Terra Gruppe, wie es um

den Agrarsektor in Südamerika steht und warum sich Paraguay besonders als

Standort für krisenunabhängige Investitionen anbietet.



Frage: Herr Pfau, wie attraktiv ist Südamerika als Investitionsstandort?