Stuttgart (ots) - Er bellt nicht, beißt nicht, hat sechs Augen und einenElektromotor im Bauch: Spot ist ein hundeähnlicher Roboter mit vielen Talenten.Für die New Yorker Polizei durchkämmt er gefährliche Umgebungen inNotfallszenarien, die Feuerwehr setzt ihn für Such- und Rettungsmissionen einund auf den abgelegenen Weiden Neuseelands hütet er Schafe. In Zukunft wirdSpot, der vom US-amerikanischen Robotikunternehmen Boston Dynamics entwickeltwurde, auch über heimische Baustellen wachen. Das auf Bau und Immobilienspezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE erforscht an seinemHauptsitz in Stuttgart verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Neubau und Bestand.Spot kann die Baustellendokumentation auf ein völlig neues Level heben, weil erregelmäßig und sicher alle baulichen Veränderungen aufzeichnen und speichernkann. Das bringt erhebliche Vorteile mit sich, denn Baupläne sind geduldig, undin der Realität sind Verzögerungen und Abweichungen von der ursprünglichenPlanung eher die Regel als die Ausnahme. Ganz gleich, ob Probleme bei derMaterialbeschaffung, Störungen in den Lieferketten, oder Ausfall von Gewerken -fast immer wird anders gebaut als ursprünglich geplant. "Bisher lag es imZuständigkeitsbereich des Baumanagements, den Baufortschritt und eventuelleVerzögerungen zu prüfen, zu dokumentieren und etwaige Änderungen im digitalenZwilling zu aktualisieren" erklärt Wolfgang Kroll, der als Teamleiter bei Drees& Sommer die Digitalisierung des Baumanagements vorantreibt. "Nun gibt es fürdiese zeitaufwändigen Aufgaben einen stabilen vierbeinigen Helfer. Unserlangfristiges Ziel ist es, den gesamten Baufortschritt eines Projekts in einemeinzigen konsistenten Modell darzustellen und den Soll-Zustand aus der Planungmit dem Ist-Zustand auf der Baustelle abzugleichen."Vierbeiniger Helfer sammelt DatenSpots Weg kann zwar vorab programmiert werden. Aktuell wird er noch - da diegesetzlichen Rahmenbedingungen autonome Laufwege verbieten - via Tablet in alleWinkel der Baustelle gesteuert, wobei der 73 Kilogramm schwere Roboterhund nichtnur auf Treppen und Brettern mit Trittfestigkeit überzeugt, sondern auchMenschen oder Zementsäcken ausweichen kann. "Sehen" kann Spot mittelsLaserscanner der Firma Faro, die auf seinem Rücken montiert werden und mit denener ein 360-Grad-Blickfeld hat. Deren hochpräzise Laserstrahlen tasten alleOberflächen ab und erzeugen ein Netz aus Millionen einzelner Punkte. Dabeientsteht eine sogenannte Punktwolke - eine millimetergenaue, geometrisch exakteAbbildung der Umgebung, die als Grundlage eines digitalen Zwillings dient. DerSoll-Ist-Abgleich aus Planung und tatsächlichem Baufortschritt soll somit