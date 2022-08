Die International Copper Study Group geht in diesem und im nächsten Jahr von einem überversorgten Kupfermarkt aus. Jedoch sind dafür Investitionen in bestehende Liegenschaften und in neue Minen die Grundlage und diese Investitionen gibt es nur bei einem Kupferpreis zwischen 7.000 und 7.500 US-Dollar je Tonne („Incentive-Preis“) – was Kupfer gerade wieder erreicht hat. Dennoch können manche Investitionspläne, wie etwa in Chile, womöglich an höheren Bergbau-Steuern scheitern. Damit ist es noch ungewiss, ob die Einschätzungen der International Copper Study Group sich bewahrheiten werden. Wird der Kupfermarkt nämlich nicht ausgeweitet, dann sollte aus dem prognostizierten Angebotsüberschuss eher ein Defizit werden.

So weist die LME in ihren weltweiten Lagern nur noch Bestände von etwa 130.000 Tonnen aus. Der niedrigste Stand der vergangenen 5 Jahre lag hier bei rund 70.000 Tonnen, der Höchststand bei knapp 400.000 Tonnen! Ähnlich ist es bei den Comex-Beständen. Diese lagen zuletzt bei nur noch 60.000 Tonnen.

Ohne Kupfer funktioniert die Weltwirtschaft nicht und funktionieren auch die erneuerbaren Energien nicht. Die Elektromobilität verbraucht große Mengen an Kupfer, ebenso wie Infrastrukturprojekte und da gibt es in vielen Teilen der Welt ein gewaltiges Nachholpotenzial, beispielsweise in den USA oder in aufstrebenden Ländern wie China und Indien. Gerade haben die Aussichten auf nicht so aggressive US-Zinserhöhungsschritte der Fed die Anleger wieder auf Kupfer aufmerksam gemacht und den Preis steigen lassen. Da könnte der Risikoappetit der Investoren zurückkehren und Investments in Kupfer lohnend machen.

Davon sollten Kupfer-Produzenten wie Copper Mountain Mining sowie Kupferentwickler wie Aurania Resources, Hannan Metals oder Kutcho Copper stark profitieren. Viele Kupferminenaktien konnten in den vergangenen Tagen bereits Zugewinne verzeichnen.

In British Columbia hält Copper Mountain Mining 75 Prozent an der erfolgreich produzierenden Copper Mountain-Kupfermine. Die Produktion im ersten Quartal 2022 belief sich auf 15,6 Millionen Pfund Kupferäquivalent (13,2 Millionen Pfund Kupfer, 5.135 Unzen Gold und 55.993 Unzen Silber). Ein weit fortgeschrittenes Kupferprojekt in Australien und eine Liegenschaft im Mount Isa-Gebiet runden das Portfolio ab.

Aurania Resources ist ein Junior Explorationsunternehmen und arbeitet an der Bestimmung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von mineralischen Vorkommen. Hauptaugenmerk liegt auf den Edelmetallen und Kupfer. Das Hauptvorkommen ist das "The Lost Cities – Cutucu Projekt" gelegen im Jurassischen Metallogenischen Gürtel in den Östlichen Ausläufern der Anden im Südosten von Ecuador. Das Lost Cities Projekt ist ein sehr sorgfältig geplantes und genaues Explorationsprojekt, das nun schon über ein Dutzend Jahre im Aufbau ist. Es ist wahrscheinlich das einzige Projekt, das jemals solche professionelle historische Archivarbeit sah, die zusammengeführt wurde mit modernen, geologischen, geochemischen und geophysikalischen Explorationstechniken in einem geographischen Gebiet mit sehr hohem Entdeckungspotenzial.

Hannan Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochgradigen Batterie- und Edelmetall-Projekten in sicheren Jurisdiktionen konzentriert. 2018 erkannte das Unternehmen die Möglichkeit, sein Basismetallportfolio zu diversifizieren und steckte Claims für Kupfer in Peru ab. Dort hält man eines der 10 größten Landpakete aller ausländischen Bergbau-Gesellschaften und konnte mit JOGMEC auch einen richtig Großen der Bergbau-Branche als Joint-Venture-Partner gewinnen. Während JOGMEC über Jahre das Hauptprojekt finanziert, kann Hannan Metals das eigene Kapital in die beiden anderen aussichtsreichen Projekte stecken und wurde dabei bereits fündig.

Kutcho Copper ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Kupfer-Vorkommen in British Columbia spezialisiert hat. Dort konnte sich das Unternehmen das gleichnamige Kutcho Copper Projekt sichern, das nicht nur eine Ressource, sondern bereits eine ansprechende Reserve beherbergt. Eine frische Machbarkeitsstudie kam bereits zu einem überaus positiven Ergebnis und konnte eine Menge Risiko vom Projekt nehmen. Kutcho ist damit bereits sehr weit fortgeschritten und besitzt in Wheaton Precious Metals zudem einen starken Entwicklungspartner. Die Konsolidierung von Verbindlichkeiten, Royalties und Abnahmevereinbarungen sorgte jüngst für eine dramatische Verbesserung der Rahmenbedingungen.

