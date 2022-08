Tudor Gold erhält die vorläufige Genehmigung zum Spin-Off der Crown Konzessionsflächen und gibt zusätzliche Transaktionsinformationen bekannt

VANCOUVER, B.C., 04. August 2022 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ... ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 13. Juli 2021, 1. Februar 2022 und 8. Juli 2022 (die „ersten Pressemitteilungen“) am 3. August 2022 eine vorläufige Genehmigung seitens des Supreme Court of British Columbia (das „Gericht“) erhalten hat, in welcher die Abhaltung seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die „Versammlung“) sowie die Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Versammlung genehmigt, einschließlich der Genehmigung der Vereinbarung (wie unten definiert).

Auf der Versammlung werden die Aktionäre der Gesellschaft (die „Aktionäre“) zum Stichtag 3. August 2022 (der „Stichtag“), unter anderem aufgefordert, zu prüfen und, falls als ratsam erachtet, einen Sonderbeschluss (der „Arrangement-Beschluss“) zur Genehmigung einer Spin-out-Transaktion (das „Arrangement“) gemäß den Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung, die zwischen dem Unternehmen und Goldstorm Metals Corp. („Goldstorm“), einer eigenen Tochtergesellschaft am 6. Juli 2021, in der am 31. Januar 2022, 8. Juli 2022 und 28. Juli 2022 weiter geänderten und angepassten Fassung (die „Vereinbarungsvereinbarung“) geschlossen wurde. Der gesetzliche Vereinbarungsplan (statutory plan of arrangement) unterliegt dem Abschnitt 288 des Business Corporations Act (Britisch-Kolumbien).

Die Vereinbarung umfasst unter anderem

- Tudor Aktionäre zum Stichtag erhalten ungefähr 0,251 einer Stammaktie von Goldstorm (eine "Goldstorm-Aktie") für jede gehaltene Stammaktie von Tudor Gold; und

- Goldstorm wird die sechs zusammenhängenden Mineralkonzessionsgebiete im Golden Dreieck des Unternehmens erwerben, nämlich die Konzessionsgebiete Mackie East, Mackie West, Fairweather, High North, Delta und Orion sowie Electrum und im Gegenzug wird Goldstorm 49.847.967 Goldstorm-Aktien an die zum Stichtag bestehenden Tudor Aktionäre ausgeben.

Weitere Informationen über die Vereinbarung finden Sie in den ersten Pressemitteilungen. Zusätzliche Einzelheiten der Vereinbarung werden im Informationsrundschreiben des Unternehmens enthalten sein, das im Zusammenhang mit der Versammlung erstellt wurde und am oder vor dem 11. August 2022 an die Aktionäre zum Stichtag versandt wird. Die Versammlung findet am 7. September 2022 um 10:00 Uhr (Vancouver-Zeit) im 10. Stock, 595 Howe Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2T5 statt. Unter der Annahme, dass die Versammlung nicht vertagt oder verschoben wird, ist der Annahmeschluss für die Stimmabgabe per Stimmrechtsvertreter am 2. September 2022 um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver).