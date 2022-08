Pando Asset listet erstes Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange

Zürich (ots/PRNewswire) - Pando Asset, der fünfte neue Emittent von Krypto-ETPs

an der SIX Swiss Exchange in diesem Jahr, hat seit seiner Börsennotierung am 27.

Juli viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als erstes an der SIX Swiss Exchange

gelistetes Krypto-ETP von Pando Asset schloss das Pando Asset crypto 6 ETP am 3.

August bei 21,66 $, was einem Zuwachs von 9,78 % gegenüber dem Ausgabepreis von

19,73 $ entspricht, gehandelt unter dem Bloomberg-Symbol "PNDS".



Pando Asset hat seinen Sitz in der Schweiz und wird von einer Gruppe von

Branchenexperten aus den Bereichen Finanzen, Blockchain-Technologie und

Krypto-Assets aufgebaut, darunter Huobi Group, 21 Shares AG und Deutsche Börse

AG. Pando Asset ist eine Partnerschaft mit dem größten Krypto-Asset-Custodian

Coinbase eingegangen und ist zu 100 % vollständig besichert. Junfei Ren, Partner

bei Pando Asset, betonte: "Pando Asset hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anlegern

die Möglichkeit zu geben, sicher, einfach und effizient an Krypto-Assets zu

partizipieren, ohne sich über die Risiken der Speicherung privater Schlüssel und

systematische Sicherheitsprobleme Gedanken machen zu müssen. Das schafft

Vertrauen und ist der perfekte Einstieg für neue Investoren und traditionelle

institutionelle Anleger, um wichtige Akteure in diesem neuen Zeitalter der

Kryptowährung zu werden."