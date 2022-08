Berlin (ots) - LBS-Studie: Für junge Menschen ist der Erwerb von Wohneigentum

zumeist eine Herausforderung. Um die Kreditraten zahlen zu können, müssen sie

sich finanziell oftmals stark einschränken. Doch es lohnt sich.



Selbst genutztes Wohneigentum ist praktizierte Altersvorsorge. Kaum etwas

verdeutlicht diese Tatsache so plastisch wie der Vergleich der Wohnkosten von

Haushalten mit ähnlichem Einkommen in verschiedenen Altersklassen, den das

Berliner Forschungsinstitut empirica auf Basis der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2018 für

die LBS-Wohneigentumsstudie vorgenommen hat (Grafik):





Bei einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen zwischen 2.000 und 3.000 Eurozahlten Mieter im Rentenalter demnach durchschnittlich knapp 640 Euro Miete proMonat. Dagegen mussten Selbstnutzer über 64 Jahren in derselben Einkommensgruppeim Mittel nur 435 Euro an monatlichen Wohnkosten aufbringen.Erkauft haben sich die Wohneigentümer diesen Vorteil durch höhere Wohnkosten injungen Jahren. Die unter 40-Jährigen wendeten 2018 im Schnitt 725 Euro fürZinsen, Tilgung und kalte sowie warme Nebenkosten auf, während diedurchschnittliche Bruttowarmmiete der Gleichaltrigen nur 628 Euro betrug. Nochaugenfälliger wird der Effekt, wenn man unter den Jüngeren die neuen, noch hochverschuldeten Eigentümer herauspickt und unter den älteren jene, die ihreSchulden bereits komplett getilgt haben. Während erstere in der betrachtetenEinkommensgruppe monatliche Wohnkosten von durchschnittlich gut 900 Eurostemmten, kamen letztere mit rund 350 Euro über die Runden.Wie sehr sich die anfänglichen, durch die Zins- und Tilgungszahlungenverursachten Einschränkungen im Alter bezahlt machen, verdeutlicht auch derVergleich der prozentualen Last. So zweigten die frischgebackenen Selbstnutzerunter 40 Jahren im Schnitt 37 Prozent ihres Nettoeinkommens für das Wohnen ab -das ist sogar etwas mehr als gemeinhin für akzeptabel gehalten wird. IhreBelastung mit Wohnkosten fiel damit um 11 Prozentpunkte höher aus als die derjüngeren Mieter. Die älteren schuldenfreien Selbstnutzer hatten indes nur nocheine Wohnkostenbelastung von 14 Prozent, während Mieter im Ruhestand fastdoppelt so viel von ihrem Alterseinkommen fürs Wohnen ausgeben mussten. Bis zurRente brauchen Eigentümer allerdings nicht zu warten, um gegenüber Mietern imVorteil zu sein: Schon in der Altersgruppe der 40 bis 54-Jährigen - und damit inder späten Familienphase, in der oftmals jeder Cent für die Ausbildung derKinder benötigt wird - fiel ihre Wohnkostenbelastung ein wenig geringer aus.Ab welchem Alter Selbstnutzer in puncto Kosten besser dastehen als Mieter, hängt