Fineqia vergrößert nicht-brokered Privatplatzierung und schließt erste Tranche ab

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (Das "Unternehmen "

oder "Fineqia ") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt bekannt, dass es

aufgrund der Investorennachfrage den Umfang seiner nicht vermittelten

Privatplatzierung (das "Angebot "), die bereits am 9. Dezember 2021 bekannt

gegeben wurde, von 400.000.000 Einheiten des Unternehmens ( "Einheiten ") zu

einem Preis von 0,01 C$ pro Einheit, um einen Bruttoerlös von 4 Millionen C$ zu

erzielen, auf bis zu 500.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,01 C$ pro

Einheit erhöht hat, um einen Bruttoerlös von bis zu 5 Millionen C$ zu erzielen,

vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die übrigen Bedingungen des Angebots

bleiben unverändert.



Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die erste Tranche des Angebots

(die "erste Tranche ") abgeschlossen und 34.500.000 Einheiten ausgegeben hat, um

einen Bruttoerlös von 345.000 C$ zu erzielen.