followfood ist mit erstem Gemeinwohlökonomiebericht Vorreiter der Food-Branche in ethischer Unternehmensführung (FOTO)

Friedrichshafen (ots) - Geschäftsjahr 2021 liegt mit 69 Mio. Euro leicht unterRekordjahr 2020/Ausbau der Spitzenposition in Fisch-Kategorie im Biohandel/500000 Euro Investitionen in Klimaprojekte und regenerative Landwirtschaft/Für 2022erwartet followfood Wachstum auf 80 Mio. EuroNach dem Rekordjahr 2020 erzielte followfood, der Bio-Pionier auf dem Weg zurnachhaltigsten Lebensmittelmarke der Welt, in 2021 einen Gesamtumsatz von 69Mio. Euro (Vorjahr: 73 Mio. Euro). Das EBIT lag bei 1,5 Mio. Euro (2020: 4,5Mio. Euro). Der Rückgang basiert vor allem auf Investitionen in die digitaleZukunft und in die Markenbekanntheit. followfood baute aber dieMarktführerschaft in der Kategorie Fisch im Biohandel weiter aus.Wachstumstreiber bleiben die Markenprodukte des Erfinders des Tracking-Codes zurOffenlegung der Produzent:innen und Lieferketten. Für 2022 erwartet followfoodein Wachstum auf 80 Mio. Euro. Erstmals legt followfood einen testiertenGemeinwohlökonomie-Bericht (GWÖ) vor, der sich mit 719 von 1000 erreichbarenPunkten sofort in der Spitzengruppe der GWÖ-Bewegung platzierte. Die GWÖ-Bilanzbasiert auf einem ethischen Wirtschaftsmodell, bei dem das Wohl der Gesellschaftund des Planeten oberste Priorität des Wirtschaftens ist. followfood ist mit demGWÖ-Bericht einmal mehr Pionier im Food-Bereich und möchte mehr Unternehmendafür gewinnen, diesem gemeinwohlorientierten Wirtschaftskonzept zu folgen.2021 stand für followfood unter dem Motto der Neuausrichtung. Das Unternehmeninvestierte stark in die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens - etwadurch die Erweiterung des Tracking-Codes um den Öko-Fußbabdruck sowieDigitalisierungsmaßnahmen in Einkauf, Logistik und IT. Darüber hinaus erhöhtefollowfood deutlich das Marketing-Budget um 1,4 Mio. Euro, um die Marke nochsichtbarer zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen. Die Investitionen wurdenzu 100% aus eigenen Mittel finanziert. Im strategisch bedeutenden Biohandelkonnte followfood in der Kategorie Fisch die Spitzenposition weiter ausbauen undwuchs von 46,7% auf 48% (Quelle: Biovista, YTD Dezember 2021). Gut nachgefragtwaren auch weiterhin die noch jungen Kategorien wie Biopizzen und veganeTiefkühlgerichte.Für 2021 legt followfood auch erstmal einen GWÖ-Geschäftsbericht vor, der vonunabhängigen Expert:innen testiert wurde. Mit einer Gesamtzahl von 719 von 1000erreichbaren Punkten stößt followfood damit sofort in die Spitzengruppe derGWÖ-Bewegung. Ziel ist es, einen klaren Gegenentwurf zum derzeitigen