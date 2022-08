Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.08.2022

Kursziel: 70,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Starke Umsatzentwicklung in Q2 beschleunigt



CLIQ hat am Dienstag gute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.



[Tabelle]



Erneut zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt: Die Erlöse stiegen in Q2 mit +93,8% yoy auf 64,2 Mio. Euro und lagen damit im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 62,5 Mio. Euro). Regional betrachtet kommt das Wachstum erneut sowohl aus Nordamerika (+138% yoy) als auch Europa (+66% yoy). Die Marketingausgaben erhöhten sich in Q2 um +149% yoy auf 29,6 Mio. Euro und damit überproportional zum EBITDA, das mit +60% yoy auf 10,1 Mio. Euro stieg. Die EBITDA-Marge verringerte sich damit auf 15,7% (Vj.: 19,0%). Hintergrund des Margenrückgangs sind vor allem die erhöhten Werbekosten für Multi-Content-Portale sowie Performance-Kampagnen. Das Ergebnis je Aktie wuchs mit +71% auf 1,07 Euro. Die liquiden Mittel reduzierten sich unter anderem durch die Dividendenausschüttung (7,2 Mio. Euro) auf 6,2 Mio. Euro (31.03.: 14,0 Mio. Euro).



Jahresziele erwartungsgemäß bestätigt: Mitte Juni erhöhte CLIQ die Jahresziele auf "mehr als 250 Mio. Euro" Umsatz (zuvor: mehr als 210 Mio. Euro) sowie ein EBITDA das "voraussichtlich 38,0 Mio. Euro überschreiten" wird (zuvor: mehr als 33 Mio. Euro). Zudem erwartet das Management über 2,0 Mio. bezahlte Mitgliedschaften (zuvor: 1,7 bis 1,8 Mio.) und rechnet mit mehr als 90,0 Mio. Euro Marketingausgaben (zuvor: mehr als 70,0 Mio. Euro). Das bereits kommunizierte Mittelfristziel wurde bestätigt (Umsatz 2025: 500 Mio. Euro). Mit Blick auf die nächsten Wochen wird u.E. vor allem der für September avisierte Launch der neuen Streaming-Marke "CLIQ.de" im Mittelpunkt der Equity Story stehen. In diesem Zusammenhang dürfte der Blick dann auch auf die Bekanntgabe von KPIs zu CLIQ.de oder anderer Multi- bzw. Single Content-Portale der Gruppe gerichtet sein.

Fazit: CLIQ hat starke Zahlen präsentiert und durch die bestätigten Jahresziele weiteres zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt. In den nächsten Wochen dürfte nun der Launch des neuen "CLIQ.de"-Portals im Fokus stehen. Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir unser Kursziel i.H.v. 70,00 Euro sowie die Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24753.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°