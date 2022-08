WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron von 26,50 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des IT-Dienstleisters habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Im zweiten Halbjahr dürfte sich der Cashflow verbessern./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ