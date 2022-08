Immobilie aus dem Bestand oder neu gebaut? Welche Preisaufschläge auf Käufer*innen in deutschen Regionen zukommen (FOTO)

Bonn (ots) -



- Kaufpreisdifferenz im Landkreis Miesbach und den Großstädten Stuttgart und

Darmstadt am höchsten

- Geringe Preisunterschiede in vielen ländlichen Gebieten



Ob die eigene Immobilie eine moderne Neubauwohnung oder ein älteres Objekt wird

- das ist auch eine Frage des Geldbeutels. In manchen Regionen Deutschlands

rechnet sich im Durchschnitt der Kauf einer Altbauwohnung - auch wenn diese noch

aufwändig umgebaut oder energetisch saniert werden muss. In anderen wiederum

sind Neubauten die bessere Investition, da sie nur geringfügig teurer als

Bestandswohnungen sind. Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat die

Immobilienangebote in den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands

untersucht und gibt im Postbank Wohnatlas 2022 einen Überblick über die

regionalen Preisabstufungen zwischen Eigentumswohnungen im Bestand und

Neubauobjekten, die zwischen 2019 und 2021 fertiggestellt wurden.