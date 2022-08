Experte für Mitarbeitergewinnung erklärt, wie Handwerksbetriebe und Bauunternehmen in schwierigen Zeiten zu Top-Fachkräften kommen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würzburg (ots) - In allen Bereichen der Wirtschaft werden Fachkräfte dringendgesucht. Die Zeiten, in denen Anzeigen in Printmedien oder Jobportalen zumErfolg führten, dürften endgültig vorbei sein. Neue Methoden sind gefragt.Adrian Bieber hat sich mit seiner HBM Agentur auf die Gewinnung vonTop-Fachkräften für Handwerk und Baugewerbe spezialisiert. Das Team rund um denExperten setzt dabei vor allem auf Marketingpsychologie. Wir haben uns beiAdrian Bieber erkundigt, wie seine Methode funktioniert.Wer in den letzten Monaten eine Dacherneuerung oder eine Heizungsreparaturgeplant hat, weiß, dass ein Termin kaum zu bekommen ist. Für Handwerksbetriebeund Bauunternehmen ist die Situation alles andere als angenehm. Die Auftragslagewar niemals besser, doch der Personalmangel lässt die Chance auf einordentliches Wachstum sinken. Der Fachkräftemangel mache es den Unternehmen zwarnicht leicht, passende Mitarbeiter zu finden, doch seien die Probleme zum Teilhausgemacht, sagt Adrian Bieber von der HBM Agentur. "Ich sehe immer wiederAnzeigen, in denen steht: 'Handwerksbetrieb sucht dringend Elektriker' oderdergleichen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich darauf jemand meldet. DieUnternehmer müssen verstehen, dass wir inzwischen einen Arbeitnehmermarkthaben." Es ist daher unabdinglich, den Fachkräften zu vermitteln, warum sie füreine bestimmte Firma arbeiten sollten. Man muss sie ansprechen und von sichüberzeugen. "Wer sich als Unternehmer jetzt nicht bewegt, wird zu den Verlierernder Entwicklung gehören."Mit dem Team der HBM Agentur macht Adrian Bieber Methoden aus demOnline-Marketing für die Mitarbeitergewinnung fruchtbar. Sein Ansatz beruht aufZielgruppenverständnis, Profilanalyse und Marketingpsychologie. DieSpezialisierung auf Handwerksbetriebe und Bauunternehmen hat sich dabei nichtzufällig ergeben. Bevor er sich der Marketingpsychologie zuwandte, war AdrianBieber in einem handwerklichen Beruf tätig. Die genaue Kenntnis der Branche istfür ihn die Basis seiner Tätigkeit. "Wer Top-Fachkräfte finden möchte, musswissen, was sie antreibt und muss auch deren Sprache sprechen", betont er.Am Anfang steht bei der HBM Agentur eine ausführliche AnalyseWenn es zu einer Zusammenarbeit mit einem Handwerksbetrieb oder einer Baufirmakommt, findet das Team um Adrian Bieber zunächst heraus, wie die Situation imUnternehmen aussieht. Es dreht sich zum einen darum, wie viele Mitarbeiterbenötigt werden und welche Qualifikationen erforderlich sind. Zum anderen stehtaber auch die Unternehmenskultur im Mittelpunkt. Welche Werte werden imUnternehmen gelebt? Welche Eigenschaften sind dem Unternehmen bei seinen