Die FranchiseMacher Aus profitablen Geschäftsmodellen ein erfolgreiches Franchise-Business aufbauen (FOTO)

Teltow (ots) - Jana Jabs und Eugen Marquard sind die Gründer und Inhaber des

Beratungsunternehmens Die FranchiseMacher. Sie konnten bereits viele ihrer

Kunden zu großartigen Erfolgen beim professionellen Aufbau eines

Franchise-Konzepts für ihr Unternehmen. So auch Dr. Björn Schultheiß und Ingo

Huppenbauer, Geschäftsführer der fitbox GmbH. Im Folgenden erfahren Sie, wie

genau das Experten-Duo ihre Kunden unterstützt.



Die fitbox GmbH bietet ihren Kunden zeitsparendes und effizientes EMS-Training,

feste Termine und individuelle Ernährungskonzepte an. Mit diesem Erfolgskonzept

konnten die Geschäftsführer Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenbauer in kurzer

Zeit großes Wachstum generieren und mehrere Filialen eröffnen. Ein

Franchise-System sollte ihr geniales Konzept duplizieren und stellte die

Unternehmer, die selbst über viel Know-how verfügen, vor eine neue

Herausforderung. Die Unterstützung durch einen Experten war für sie daher die

Voraussetzung. Damit wandten sie sich an die Branchenexperten Jana Jabs und

Eugen Marquard von Die FranchiseMacher. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit

konnten die Pläne vom Franchise so in die Tat umgesetzt werden.