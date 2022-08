Die Politik bewegt wieder einmal die Märkte – zumindest verbal. Dass die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die aus Chinas Sicht abtrünnige Republik Taiwan besucht hat, hat die Spannungen in der Region deutlich verschärft.

Ein GAU wäre es, würde die taiwanesische Chip-Produktion in irgendeiner Form betroffen. Denn aus Taiwan kommen vor allem qualitativ hochwertige Chips, die für die Industrien weltweit von Bedeutung sind: darunter Konsumgüter, Autoindustrie und Militär. China wird sich dessen sehr wohl bewusst sein. Auf den Punkt gebracht: Ohne Taiwan geht hier nix. Gerade auch deutsche Auto-Produzenten wären betroffen.

FUCHS-Devisen hat eine klare Sicht: Spannungen in der Region werden zulasten des Euro gehen. Der Dollar wird wie der Franken als sicherer Hafen angesteuert. Selbst, wenn die USA in die Auseinandersetzungen mit China verstrickt sind. Europas ganze Hilflosigkeit spiegelt sich gerade wider, in einer Welt, in der das Militärische enorm an Bedeutung gewonnen hat.

Die Bank of England geht indes mit dem größten Zinsschritt seit 27 Jahren gegen die Inflation vor. Doch wer das Statement der britischen Geldhüter liest, erkennt, dass sie selbst längst nicht mehr daran glauben, die Inflation einfangen zu können. Sie wird im 4. Quartal im zweistelligen Bereich angelangt sein. Die Steuerungskraft der Notenbank ist dahin.

Anders sieht die LAge noch in Neuseeland aus. Der neuseeländische Arbeitsmarkt brummt. Die Menschen sind in Lohn und Brot, die Gehälter steigen. Neuseelands Notenbank wird dadurch unter Druck gesetzt. Sie muss handeln, wenn sie das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale verhindern will.

Risikoanlagen in Südamerika und beim Kometen-Bergbau

Wer voll ins Risiko gehen will, findet aber natürlich auch lukrative Anlagemöglichkeiten. FUCHS-Devisen hat in der Hinsicht zuletzt Kolumbien unter die Lupe genommen. Und wer sich per Krypto-Token am Platinbergbau auf Kometen beteiligen will, findet dafür nun auch eine Möglichkeit.