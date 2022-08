Unsere letzte Kommentierung zu Ballard Power überschrieben wir am 01.08. mit „Ballard Power - Nun gilt es! Aktie probt den Ausbruch“.

Zum damaligen Zeitpunkt zeichnete sich ein Ausbruchsszenario ab. Mittlerweile ist Ballard Power diesbezüglich einen wichtigen Schritt weiter.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen gelang es Ballard Power, das Handelsgeschehen in die dominante Widerstandszone 8,1 / 8,3 US-Dollar zu verlagern und diese hierbei gehörig unter Druck zu setzen. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Aktie jedoch bislang, Nägel mit Köpfen zu machen und einen erfolgreichen Ausbruch zu lancieren. In diesem Punkt muss Ballard Power unbedingt nachbessern. Sollte der Ausbruch über die 8,3 US-Dollar gelingen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 9,1 US-Dollar öffnen. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar. Das kanadische Unternehmen hat die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse für den 10. August angekündigt. Möglicherweise gehen von diesem Termin weitere Impulse aus.“

Wenige Handelstage vor der Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse präsentiert sich die Aktie äußerst vital.

Das zuletzt skizzierte Ausbruchsszenario kreiert sich. Ballard Power durchbrach die Zone Widerstandszone 8,1 / 8,3 US-Dollar und konnte sich zunächst auch von dieser lösen. Nun wird es wichtig, dass es der Aktie in den nächsten Tagen gelingt, den Ausbruch zu manifestieren. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es Ballard Power gelingen würde, gleich den nächsten Widerstand im Bereich von 9,1+ US-Dollar einzukassieren.

Kurzum. Die Aktie der Kanadier hat gegenwärtig das Momentum auf ihrer Seite. In den kommenden Handelstagen muss es das Ziel sein, sich oberhalb von 8,3 US-Dollar festzusetzen. Idealerweise kann Ballard Power die Dynamik hochhalten und auch die 9,1+ US-Dollar überwinden. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 8 US-Dollar kommen, ist Vorsicht geboten.