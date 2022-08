Stärkung junger Frauen und Flüchtlinge weltweit durch MINT und Nachhaltigkeit

New York (ots/PRNewswire) - Frauen und Mädchen, die ihre MINT-Ausbildung

vorantreiben wollen, stehen seit langem vor unglaublichen Herausforderungen in

einem traditionell von Männern dominierten Bereich. Gleichzeitig haben die

jüngsten Ereignisse auf die rasant steigende Zahl von 89,3 Millionen

Flüchtlingen, Vertriebenen und Staatenlosen auf der ganzen Welt hingewiesen (htt

ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3611884-1&h=541717741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%

2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3611884-1%26h%3D1695419566%26u%3Dhttps%253A

%252F%252Fwww.unhcr.org%252Fen-us%252Ffigures-at-a-glance.html%26a%3D89.3%2Bmill

ion%2Brefugees%252C%2Bdisplaced%2Band%2Bstateless%2Bpeople%2Baround%2Bthe%2Bworl

d&a=89%2C3+Millionen+Fl%C3%BCchtlingen%2C+Vertriebenen+und+Staatenlosen+auf+der+

ganzen+Welt+hingewiesen) - fast 27% davon sind Frauen und Mädchen unter 18

Jahren. Internationale Bildung und insbesondere der virtuelle Austausch werden

nur selten genutzt, um solche Probleme anzugehen, obwohl sie ein wirksames

Mittel sein können, um die Chancen von Randgruppen zu erweitern.



Hilfe für junge Frauen beim Einstieg in die Welt der MINT und Nachhaltigkeit