Wien (ots) - Magdalena Johne und Thawab Suleiman sind Fans des chinesischen

Philosophen Laotse: "Nur, wer sein Ziel kennt, findet den Weg!" Diese Weisheit

übertragen die engagierten Experten in die digitale Welt und das moderne Leben.

Mit der Johne & Suleiman Consulting und Marketing GmbH helfen sie Beauty-,

Gesundheits- und Fitness-Betrieben dabei, ihr Ziel zu definieren und den Weg

dorthin zu finden.



Das Unternehmer-Duo kennt die Probleme der Beauty-, Gesundheits- und

Fitness-Branche genau. Viele Betriebe versuchen, mit Social-Media-Marketing

Reichweite zu erzielen, um Kunden und Mitglieder zu gewinnen. Doch eine

Facebook-Seite oder ein Instagram-Account reichen schon lange nicht mehr, um zu

einer echten Marke zu werden. Auch pauschale Marketing-Tipps laufen zumeist ins

Leere, denn ohne eine fundierte Basis ist es schwer, ein Unternehmen auf

Wachstumskurs zu bringen. Magdalena Johne und Thawab Suleiman setzen daher nicht

einfach beim Onlinemarketing an, sie gehen noch einen Schritt weiter.





Mit Expertise und Erfahrung verbinden die beiden die Leistungen einerSocial-Media-Agentur mit denen einer Unternehmensberatung. Dadurch haben diebeiden Marketingprofis ein einzigartiges Angebot geschaffen, um Unternehmer beimErreichen ihrer Ziele zu begleiten. Diese Ziele sind sehr individuell - dieStellschrauben, die notwendigerweise justiert werden müssen, sind universell undführen mit Sicherheit zum Erfolg. Im Folgenden geben die beiden Experten fünfTipps für ein erfolgreiches Business im Beauty-, Gesundheits- undFitnessbereich.Fünf Schlüsselfaktoren öffnen die Türen zum stabilen WachstumFaktor 1: Das Ziel muss ganz klar definiert sein!Magdalena Johne erklärt: "Es ist wichtig, zwischen Ergebnisziel und Prozesszielzu unterscheiden." Das Ergebnisziel definiert, welches Ziel am Ende derBemühungen erreicht sein soll. Möchte ich als Unternehmer Spaß an meiner Arbeithaben? Möchte ich 500 Mitgliedschaften akquirieren? Möchte ich mich aus demTagesgeschäft herausziehen können? Nur, wer sein Ziel genau kennt, ist von innenheraus motiviert genug, um auch Durststrecken zu überwinden und Teilschritte alsErfolge zu feiern. Um das endgültige Ziel zu erreichen, ist also eine klareRoute notwendig. Welche Aufgaben möchte ich in dieser Woche erledigen, in diesemMonat? Wo möchte ich in einem Jahr stehen? Zielführend ist es, wenn Unternehmersich bewusst fragen, was sie machen müssen, was sie können und was sie wollen.Das Muss hängt von der wirtschaftlichen Situation ab, das Kann von den