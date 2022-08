Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.08.2022

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



GK gewinnt Ausschreibung von Lidl für die weltweite Umrüstung der Kassensysteme - Vertrieb spürt derzeit keinen Gegenwind

GK Software hat einem gestern in der "Lebensmittel Zeitung" erschienenen Bericht zufolge die seit 1999 bestehende Partnerschaft mit Lidl verlängern können. Der Vertragsabschluss dürfte das im Q1-Comment (vgl. 20.05.) skizzierte On-Premises-Projekt sein.



Neuvergabe unterstreicht hohe Produkt- und Wettbewerbsqualität: Der Auftrag umfasst die Lizenzumrüstung der Kassensysteme von einer älteren Version auf die vollständig neue Software "OmniPOS" (Launch 2016). Im Zuge der Sicherstellung einer ganzheitlichen Cloud-Kompatibilität hat der Einzelhändler dennoch eine freie Ausschreibung initiiert, in der sich GK gegenüber mehreren Konkurrenten durchsetzen musste. Die starke Marktposition von GKs CLOUD4RETAIL-Plattform zeigte sich bereits in den letzten Wettbewerbsstudien von RBR. So wird das Unternehmen seit Jahren vom Einzelhandel (exkl. Convenience & Hospitality) häufiger für POS-Neuinstallationen gewählt als jeder andere Anbieter.

Mehrjähriger Erlösstrom dürfte beim Vielfachen der initialen Lizenz liegen: Auf Basis der historischen Umsatzverteilung gehen wir davon aus, dass GK keineswegs nur die initiale Lizenz- (MONe: 5,0 Mio. Euro) und Implementierungsgebühr (1,0 bis 1,5x-fache der Lizenz) sowie die jährlichen Wartungserlöse (20% der Lizenz) vereinnahmt. Vielmehr realisiert der Software-Anbieter in hohem Maße Erlöse, die zwar keine Vertragsgrundlage haben, aber in großer Konstanz wiederkehrend sind, da Kunden nach einem Initialprojekt regelmäßig Erweiterungen beauftragen. Dazu gehören sowohl die Smart Extensions (kleinere Erweiterungsmodule; Ø Umsatzanteil 2017-2019: 32,0%) als auch die Extension Licenses (große Produkterweiterungen; Ø Umsatzanteil 2017-2019: 11,5%). Letztere unterliegen sogar der vertraglichen Wartung und führen somit in den Folgejahren zu weiteren Wartungserträgen. Gemäß diesen Relationen schätzen wir das potenzielle Gesamtvolumen des Auftrags in den nächsten 10 Jahren auf rund 60 Mio. Euro.



