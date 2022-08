Streit um kommerzielle Ausbeutung der Tiefsee-Rohstoffe

KINGSTON (dpa-AFX) - Bei ihrer Sitzung in Jamaika hat die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) die Verhandlungen über das Regelwerk für einen künftigen Bergbau in der Tiefsee vorangetrieben. Mehrere Arbeitsgruppen des Rates verhandelten unter anderem über Vergütungsmodelle, Umweltschutz und institutionelle Fragen, teilte die ISA zum Abschluss der Sitzung am Freitag mit.

Bislang gibt es auf dem Meeresboden noch keinen kommerziellen Bergbau. Mehrere Länder haben aber Erkundungslizenzen, darunter auch Deutschland. Erforscht wir derzeit vor allem der Abbau der sogenannten Manganknollen, die auch Kupfer, Kobalt und Nickel enthalten.