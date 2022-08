Berlin (ots) -



- Suchanfragen für Aufenthalte auf Airbnb in München während des Oktoberfests¹

sind seit Ende März auf das Fünffache gestiegen.

- Die meisten Gäste auf Airbnb während der Wiesn kommen aus den USA, Deutschland

und dem Vereinigten Königreich.

- Während des letzten Oktoberfests 2019 betrug der durchschnittliche Verdienst

pro angebotener Unterkunft in München etwa 400 Euro.

- Fast ein Drittel der Münchner:innen vermieten ihr Zuhause, um die steigenden

Lebenshaltungskosten zu decken.



Gastgeber:innen in München bereiten sich darauf vor, vom 17.9. - 3.10. ihre

Türen zu öffnen und Gäste aus aller Welt während des diesjährigen Oktoberfests

willkommen zu heißen.





Gastgeber:innen vermieten ihr Zuhause, um steigende Lebenshaltungskosten zudeckenDie Vorfreude auf das international beliebte Volksfest ist riesig, insbesonderenach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall. Das zeigen auch aktuelle Daten vonAirbnb, denn München ist als Reiseziel im Zeitraum von Mitte September bisAnfang Oktober enorm gefragt. Die Suchanfragen für Aufenthalte in BayernsLandeshauptstadt während der Wiesn-Wochen haben sich vom Monat März bis Junimehr als verfünffacht.²Die meisten Gäste, die in diesem Jahr während der Wiesn in einer Unterkunft aufAirbnb übernachten, kommen aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von Deutschland,dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Australien.³Wer dem dreiwöchigen Trubel in München doch lieber entfliehen möchte, kann daseigene Zuhause auf Airbnb vermieten und sich so etwas für den Urlaubdazuverdienen. In einer Umfrage von Airbnb unter zehntausenden Gastgeber:innenund Gästen weltweit gaben 90 Prozent* der Homesharer in München an, ihr Zuhausezu vermieten, während sie selbst verreisen.Viele Münchner:innen nutzen Airbnb aber auch, um durch die gelegentlicheVermietung die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise auszugleichen. Mehrals die Hälfte (53 Prozent) der befragten Münchner Gastgeber:innen gaben an,Airbnb zu nutzen, um sich etwas dazuzuverdienen. Fast ein Drittel derGastgeber:innen gaben als Hauptgrund an, die steigenden Lebenshaltungskosten zudecken. Während des letzten Oktoberfests 2019 betrugen die durchschnittlichenGastgeber:innen-Einnahmen pro angebotener Unterkunft in München etwa 400 Euro -während das typische Gastgeber:innen-Einkommen in München im gesamten Jahr 20212.000 Euro betrug.69% der Gäste auf Airbnb in München haben Geld durch die Buchung einerUnterkunft auf Airbnb gespartNeben den Lebenshaltungskosten beeinflusst die Inflation auch das eigene