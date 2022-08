Mitarbeiterbindung - 5 Schritte, die Handwerksunternehmen sofort umsetzen können, um die Abwanderung von Personal zu verhindern (FOTO)

Bonn (ots) - Noch immer herrscht auch in der Handwerksbranche ein deutliches

Überangebot an Arbeitsplätzen. So können sich Fachkräfte ihren Arbeitgeber

weitestgehend frei aussuchen. Viele Unternehmen haben deshalb mit einer

übermäßigen Abwanderung ihres Personals zu kämpfen.



"Handwerksbetriebe müssen zeitnah auf die Folgen des Fachkräftemangels reagieren

und ihre Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen langfristig an sich binden",

erklärt Deniz Akpinar. Das geht beispielsweise durch Benefits, die zu den

Mitarbeitern passen: "Ein Handwerker braucht keinen Fitnessstudio-Gutschein!" Im

folgenden Beitrag erläutert der Recruiting-Experte fünf Schritte, die

Handwerksfirmen umsetzen sollten, um ihre Mitarbeiterbindung zu erhöhen.