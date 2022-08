STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Deutschland

Der DAX legte zu Wochenbeginn eine Verschnaufpause ein, bevor er am Donnerstag bis auf 13.792 Punkte anstieg. Somit hat er seit seinem Jahrestief von Anfang Juli bei 12.390 Punkten über 1.400 Punkte zulegen können. Die politischen Spannungen zwischen China und den USA, ausgelöst durch den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan, belasteten den DAX offensichtlich bisher nicht nachhaltig. BASF

Das Chemie-Unternehmen konnte seinen Umsatz im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 16,3% auf 23 Milliarden Euro steigern. Das EBIT vor Sondereinflüssen lag auf dem Vorjahresniveau von rund 2,3 Milliarden Euro. BASF hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr zwischen 86 und 89 Milliarden Euro an. Für das EBIT vor Sondereinflüssen wird mit einem Wert zwischen 6,8 und 7,2 Milliarden Euro gerechnet. Mögliche Einschränkungen in der europäischen Erdgasversorgung und damit verbundene Produktionsunterbrechungen an den europäischen Standorten könnten für erhebliche Belastungen sorgen. Teilweise könnte BASF den Ausfall an den europäischen Standorten durch eine Kapazitätserhöhung an den außereuropäischen Standorten abfangen. Fresenius

Die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care wurden in den letzten Handelstagen sehr rege in Stuttgart gehandelt. Fresenius ist mit 32% der Hauptaktionär von Fresenius Medical Care. Fresenius hat seinen Ausblick für 2022 gesenkt und begründet dies mit den stark gestiegenen Personalkosten bei seiner Tochter Fresenius Medical Care. FMC leidet massiv unter dem US-Arbeitskräftemangel und bezahlt seinen Angestellten u.a. Zuschläge und Halteprämien. Die anderen Geschäftsbereiche von Fresenius bestätigten ihre Umsatz- und Ergebnisausblicke für das laufende Geschäftsjahr.

International

An den amerikanischen Märkten konnte der Nasdaq 100 mit einem Wochenplus von über 4% den Dow Jones und den S&P 500 ausstehen. Die positiv aufgenommenen Quartalszahlen von Amazon und Apple sorgten für eine positive Grundstimmung bei den High-Tech-Investoren. Die Ölpreise sind auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine gefallen. Die Marktteilnehmer erwarten anscheinend eine globale Rezession, die die Nachfrage nach dem „Schwarzen Gold“ senken würde. Die aktuell inverse Zinsstrukturkurve in den USA war in der Vergangenheit häufig ein sehr guter Indikator für eine bevorstehende Rezession. Amazon