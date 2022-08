Zensus 2022 Endspurt bei den persönlichen Befragungen

WIESBADEN (ots) -



- Die persönlichen Befragungen enden im Regelfall Mitte August, Erinnerungen

laufen noch bis Ende November



Die persönlichen Befragungen zum Zensus 2022 gehen in den Endspurt. "Wir sind

gut im Zeitplan", freut sich Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen

Bundesamts. "Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist sehr groß. Insbesondere die

Online-Befragung wird sehr gut angenommen. Jeden Tag werden von unseren Systemen

hunderttausende von Datensätzen verarbeitet." Die kurzen persönlichen

Befragungen zur Feststellung, wer an den zufällig ausgewählten Anschriften und

Haushalten lebt, sind in den kommunalen Erhebungsstellen bereits weit

fortgeschritten.



Persönliche Befragungen laufen noch regulär bis Mitte August