bevh initiiert akademischen Austausch zu Fankultur, Merchandising und E-Commerce

Berlin (ots) - Heavy Metal meets E-Commerce: Mitglieder des bevh-Roundtable

Forschung & Lehre, einem Netzwerk des Verbandes mit Lehrenden verschiedener

Hochschulen im deutschsprachigen Raum, treffen sich auf dem diesjährigen Wacken

Open Air Festival (W:O:A) als Auftakt, um Schnittstellen von Fankultur im

digitalen Medienzeitalter mit dem Onlinehandel akademisch zu betrachten.



"Wacken ist nicht nur eines der weltweit bekanntesten Musik-Festivals, es ist

Kern und Treffpunkt einer leidenschaftlich und fortlaufend gepflegten (Sub-)

Kultur, die Menschen miteinander und mit der Musik verbindet. Zusammenkunft und

Gemeinschaftsgefühl spielen dabei eine übergeordnete Rolle. Sie drücken sich in

der breiten Nutzung aller Informations- und Kommunikationskanäle und des

umfassenden Merchandising-Angebotes aus. Hieraus lassen sich für die

Digitalisierung des Handels und im Kulturbereich wichtige Erkenntnisse und

Ableitungen treffen", erklärt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des

bevh und vor Ort in Wacken.