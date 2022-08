Gericht wertet Bizeps-Riss eines Postbeamten durch Pakettragen als Dienstunfall / Arbeitsrecht Dr. Stoll & Sauer bietet Arbeitnehmern Hilfe an

Lahr (ots) - Postbeamte müssen oftmals schwere Pakete anliefern. Darunter kann

auch die Gesundheit leiden. Das Verwaltungsgericht Aachen hat jetzt den Riss

einer Bizepssehne durch das Schleppen von Paketen als Dienstunfall gewertet. Die

Berufsgenossenschaft wollte den Vorfall nicht als Dienstunfall werten und

verweigerte den Versicherungsschutz. Das Gericht sah mit Urteil vom 28. Juli

2022 in dem Bizeps-Riss jedoch eine "berufsspezifische Gefahr" ( Az. 1 K 2167/21

(https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20K%202167/21) ).

Arbeitnehmer benötigen in solchen kniffligen Fällen anwaltlichen Beistand und

Beratung. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet für Arbeitnehmer in

allen arbeitsrechtlichen Fragen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/arbeitsrecht) an. Dr. Stoll & Sauer erarbeitet

mit erfahrenen Fachanwälten für Arbeitsrecht individuelle und wirtschaftliche

Lösungen in allen Problemfeldern. Die Kanzlei gehört zu den führenden Sozietäten

im Verbraucherschutz.



30-Kilo-Paket einarmig hoch zu hieven ist keine alltäglich Belastung