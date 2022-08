Das Prinzip Hoffnung, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Dass ein Krieg schon allein wegen des damit verbundenen

menschlichen Leids so überflüssig wie nur irgendetwas ist, sollte vollkommen

unstrittig sein. Das lehrt die Vergangenheit, und das lehrt auch der aktuelle

Blick auf Europa seit dem 24. Februar. Von daher kann man nur hoffen, dass im

asiatisch-pazifischen Raum die Vernunft bei zwei Supermächten Einzug hält und

das Säbelrasseln Chinas rund um den Inselstaat Taiwan nicht in eine kriegerische

Auseinandersetzung mit den USA mündet.



Derzeit sprechen die Chinesen von einem Militärmanöver - doch das allein weckt

ebenfalls ungute Erinnerungen an den Februar dieses Jahres. Und keiner möchte

sich ausmalen, wenn eintritt, was die Sorge von Militärexperten ist: Dass ein

menschlicher Fehler oder ein technischer Defekt und damit eine fehlgeleitete

Rakete, die dann doch auf Taiwan einschlägt, einen militärischen Gegenschlag mit

unbekanntem Ausgang auslöst.





Diese Furcht ist längst auch auf den Finanzmärkten zu spüren, schließlichhinterlässt das Säbelrasseln schon Unsicherheit auf den Finanzmärkten genug undbefeuerte dieser Tage damit die Flucht in die sicheren Häfen. Abzulesen ist dasan den deutlich rückläufigen Renditen der Bundesanleihen, aber auch andererStaatspapiere. Im kurzfristigen Bereich, also bei den zweijährigen Bundestiteln,ging es schon wieder bis auf 0,15 Prozent nach unten, womit die Nulllinie unddamit die Negativrenditen wieder in Sichtweite kommen. Vor einigen Wochenerschien dieses Niveau so weit weg, dass man an ein Wiederreichen kaum denkenkonnte. Jetzt ist es wieder Realität geworden. Leider - muss man hinzufügen.Sollte es doch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, dürfte die Fluchtin die sicheren Staatsanleihen - allen voran in die Bundesanleihen, aber auch indie US-Staatstitel (Treasuries) - eine Fortsetzung erfahren. Es ist kaumvorstellbar, dass US-Staatsanleihen ihren Status als sicherer Hort fürInvestoren verlieren, selbst bei einer Einbeziehung der Vereinigten Staaten ineinen Krieg. Dafür ist der Markt zu groß und werden die Papiere von zu vielenInvestoren gehalten, angefangen von Banken über Assetmanager bis hin zuPensions- und Staatsfonds sowie Unternehmen. Sie werden kaum alle die US-Papiereaus ihren Portfolios werfen. Und wenn, würde dies einen Staatsanleihe-Crash niedagewesenen Ausmaßes auslösen.Auch auf den Devisenmärkten würde ein Krieg zu spüren sein. Sichere Währungen wären gefragt. Dazu zählt auch der Euro. Aber auch das Pfund oder der SchweizerFranken dürften angesteuert werden. Bei den asiatischen Währungen wäre eindeutlicher Anstieg der Volatilität im ersten Schritt zu erwarten, der NeueTaiwan-Dollar könnte unter Abgabedruck geraten, weil die Wirtschaft infolge vonZerstörungen heftig in Mitleidenschaft gezogen würde. Und das bliebe auch nichtohne Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften - nicht nur imasiatisch-pazifischen Raum, sondern auch weit darüber hinaus, etwa in Europa.Schließlich ist Taiwan praktisch der Weltlieferant von Halbleitern. In etwa zweiDrittel des weltweiten Halbleiterangebots kommt von Herstellern aus Taiwan,womit das Land noch vor China und Südkorea liegt.Angesichts der hohen Technisierungs- bzw. Digitalisierungsgrade von Wirtschaftenkann man leicht erahnen, was eine entsprechend langanhaltendeLieferunterbrechung beziehungsweise ein Ausfall für viele Firmen - aber auchBanken - bedeuten würde. Die bekannten Lieferengpässe, die heute schon bestehen,würden sich intensivieren. Da die europäische Wirtschaft und nicht nur diese aufdie Rezession zusteuert, könnte die wirtschaftliche Malaise noch intensiviertwerden. Das bindet den Zentralbanken in ihrem restriktiveren geldpolitischenKurs zwecks Eindämmung der Teuerungsschübe noch mehr die Hände. Erst in derabgelaufenen Woche hat die Bank of England erklärt, dass sie mit einem Abgleitender britischen Wirtschaft in die Rezession rechnet, die das gesamte nächste JahrRealität sein dürfte.Auch an den Aktienmärkten würde ein Taiwan-Krieg Spuren hinterlassen. Zunächstist hier an Firmen mit einem hohen Taiwan-Exposure zu denken. Aber ein Abgleitender Wirtschaft in die Rezession, die manchem Experten gar nicht mehr vermeidbarerscheint, beinhaltet nun mal Auftragsrückgänge, Umsatzausfälle, Ertrags- undGewinneinbrüche, und das geht durch die gesamte Wirtschaft. Nur wenige bleibenverschont. Das ist nicht gerade ein Umfeld, das die Attraktivität von Aktiensteigert. Im Gegenteil. Hoffentlich wird dieses Szenario vermieden, möglich istes derzeit noch. Es regiert das Prinzip Hoffnung.