Und im Winter dann die Revolution

Ja, wirklich nahezu undenkbar: Jetzt, mitten in dieser wahnsinnigen Hitze an den Winter zu denken, und dann die Deutschen und eine Revolution?

Aber warten wir mal ab.

Vorerst lege ich jedoch erst einmal eines meines Lieblingslieder auf, das wunderbare „We dont´t need a revolution in the summertime“ der Cosmic Rough Riders aus Schottland.

Nee, die brauchen wir wirklich nicht. Im Sommer keine Revolution.

Doch ich überlege mir natürlich mit einem gewissen Schrecken, was denn wohl passiert, wenn sich sehr viele Menschen in unserem Land ganz ähnlich verhalten wie ich selbst und sich vorsorglich mit Ölradiator und Heizlüfter eingedeckt haben, falls die Gasheizung auf Befehl des Obersten Sowjets staatlich verordnet gedrosselt wird?

Denn bei Gas und Fernwärme, kann Big Brother Habeck direkt per Verordnung eingreifen, um jedoch den Stromverbrauch zu drosseln, bräuchte er das, was bei George Orwell in seinem Roman „1984“ als blinder Spiegel zur Überwachung der Bevölkerung in jeder Wohnung angebracht gewesen ist: Big Brother is watching you!

Das jedoch wird es bis zum Winter noch nicht geben, darauf verwette ich mein Notebook und mein Handy, und wenn wir dann zu wenig Gas haben und die Atomkraft durch das grüne Zentralkomitee nicht hochgefahren worden ist und die SPD wie so oft Steigbügelhalter gewesen ist, Mannomann, dann könnte es eng werden.

Zumal, wenn dann nicht der Wind weht und die Sonne nicht scheint. Und so ein Blackout kann ja lange dauern. Und die Folgen zu beseitigen erst recht. Bis dann vielleicht gleich der nächste Blackout kommt.

Ich muss sagen, ich habe kein gutes Gefühl. Natürlich werden die Leute dann auf die Straße gehen und natürlich wird es harte Auseinandersetzungen mit der Polizei geben.

Doch die richtigen Revolutionäre, die Einzigen, denen ich so etwas zutrauen würde, die sitzen in Frankreich. Doch Frankreich hat Atomkraft. Vielleicht wird Frankreichs Atomkraft dann zur letzten Bastion der EU, die ansonsten zusammenbrechen würde.

Und die EZB wäre auf jeden Fall komplett machtlos, denn mit ihrem Giralgeld kann man dann nicht einmal mehr einen Ofen heizen, was ja bei früheren Inflationen noch immer ging.

Wann war doch noch mal die Hyperinflation in Deutschland? 1923. Was für eine Koinzidenz das wäre, genau hundert Jahre später. Wobei es ansonsten natürlich keine Parallelen gibt, denn 1923 litt Deutschland ja noch an den Kriegsfolgen.

Und heute gibt es ja keinen Krieg. Oder war da was? Nee, oder? Wir doch nicht.

Bernd Niquet