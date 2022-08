Kitskitchen steigert Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr

Vancouver, BC, 5. August 2022 – Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzenbasierte Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass kitskitchen Health Foods Inc. („kitskitchen“), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, seinen Umsatz im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr steigern konnte. kitskitchen hat erfolgreich zusätzliche Produkte zu seinem Portfolioangebot entwickelt und eingeführt und gleichzeitig seine Produktionskapazität erhöht. Infolgedessen ist der Quartalsumsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 % gestiegen.

kitskitchen hat einen aggressiven Expansionsplan über seine Vertriebskanäle gestartet und baut weiterhin starke Beziehungen in ganz Kanada mithilfe von Distributoren und Direktverkäufen auf. kitskitchen hat mit einigen der führenden Lebensmittelspezialisten Westkanadas zusammengearbeitet und es aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Produkten geschafft, die beliebteste Suppenmarke Westkanadas zu werden. kitskitchen verfügt über ein umfangreiches Netzwerk und starke Beziehungen zu Lebensmitteleinkäufern, von denen kitskitchen in Bezug aus seine veganen Käsesorten profitieren kann. Durch die Aufnahme des kitscheeze-Portfolios in sein Angebot konnte das Unternehmen den Umsatz bei bestehenden Einzelhändlern steigern und gleichzeitig Eingang in neue Geschäfte finden. Die Einzelhandelseinkäufer suchen weiterhin nach zuverlässigen Lebensmittellieferanten, da die Nachfrage nach gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln weiterwächst.

„Die vierteljährliche Umsatzsteigerung ist ein Indikator für die erheblichen Auswirkungen auf den Jahresumsatz von kitskitchen, da es der Suppenmarke gelungen ist, den Umsatz während des umsatzschwächsten Quartals zu steigern“, erklärt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant-Based Foods Inc. kitskitchen konzentrierte sich zuvor hauptsächlich auf das Suppensegment, das in den Herbst- und Wintermonaten stärker nachgefragt wird. Seit der Hinzunahme der veganen Käsesorten und der verbesserten Vertriebsreichweite, verzeichnen sie weiterhin Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Vorjahresberichten. „Wir setzen unsere Innovationstätigkeit in der Lebensmittelindustrie bei allen Marken von Modern Foods fort. Wir freuen uns, dieses Ergebnis in einer Zeit beispielloser wirtschaftlicher Herausforderungen innerhalb der Branche melden zu können.“