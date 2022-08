DAX – Warnsignale werden immer erdrückender

Auch wenn der DAX noch einige Punkte nach oben laufen konnte, hat sich technisch betrachtet noch nichts verändert. Im Gegenteil: Die Warnsignale haben zugenommen und werden inzwischen erdrückend. Wie immer können diese mit wenigen Handelstagen negiert werden und eine völlig neue Lage hervorrufen. Die aktuelle Lage sieht aber derzeit nicht so aus, als könnte der DAX die Unterstützungszone nachhaltig verlassen. Die Indikatoren stehen im Fall des CCI und des Projektion-Oszillators vor Verkaufssignalen. Der MACD-Indikator dürfte diese dann in wenigen Tagen bestätigen. Am Donnerstag hat der deutsche Leitindex einen Shooting-Star generiert, der am Freitag bestätigt wurde. Somit sind alle Vorzeichen für eine Korrekturbewegung gegeben. Nur wenn diese erdrückenden Signale in den ersten Handelstagen der neuen Woche negiert werden und der DAX wieder deutlich über die jüngsten Tops steigt, würde sich die Lage wieder verändern und eine neue Analyse erforderlich machen. Die Wahrscheinlichkeit, und die Technische Analyse arbeitet nun einmal mit Wahrscheinlichkeiten, spricht derzeit eher für eine Korrekturbewegung.

Noch mehr Charts gibt es in unserer kostenfreien LIVE-Chart-Show am kommenden Dienstag den 09. August 2022. Zum Erinnerungs- und Anmeldelink geht es hier:

https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/

Dow Jones – tritt auf der Stelle hat aber noch Luft nach oben

Der Dow Jones-Index hat in der vergangenen Woche technisch betrachtet auf der Stelle getreten. Dabei wurde die große Widerstandslinie, die bei knapp über 33.000 Punkten verläuft, nicht erreicht. Dieser Bereich kann mit einem freundlichen Handelstag noch immer erreicht werden. Allerdings stehen die Indikatoren vor Verkaufssignalen und der MACD-Indikator hat auch bereits gedreht, was an seinem Histogramm deutlich zu erkennen ist. Auch die rückläufigen Umsätze an freundlichen Tagen sprechen nicht dafür, dass es kurzfristig weiter nach oben gehen wird. Genau wie beim DAX dürfte nun eine Korrekturbewegung auf die jüngsten Kursgewinne anstehen.

Gold – kann sich noch über der Unterstützungszone halten

Der übergeordnete Abwärtstrend ist bei Gold noch immer intakt. Zuletzt konnte das Edelmetall aber deutlich zulegen. Am Freitag wurde der starke Donnerstagshandel allerdings negiert. Das Kaufsignal des MACD-Indikators dürfte noch Wirkung zeigen, die übrigen Indikatoren haben allerdings bereits Verkaufssignale generiert oder stehen kurz davor. In der anstehenden Woche dürfte somit ein Ausbruch über die Marke von 1.800 USD eher schwer fallen.