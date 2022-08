Mehrheit geht vor Mitternacht ins Bett und träumt von Mittagsschlaf

BERLIN (dpa-AFX) - Frühaufstehernation Deutschland? Eine Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland geht vor Mitternacht ins Bett - egal, ob an Arbeits- oder freien Tagen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. So geben 73 Prozent an, sie gingen an Arbeitstagen vor 0 Uhr ins Bett (52 Prozent zwischen 22 und 24 Uhr, 21 Prozent zwischen 18 und 22 Uhr). In den letzten fünf Jahren scheint sich dabei etwas verschoben zu haben. Laut TK-Schlafstudie 2017 gingen damals an Arbeitstagen noch 80 Prozent vor Mitternacht ins Bett.

Auch an (oder vor) arbeitsfreien Tagen gehen laut der neuen Umfrage mehr als 50 Prozent vor Mitternacht ins Bett: 10 Prozent zwischen 18 und 22 Uhr und 45 Prozent zwischen 22 und 24 Uhr.