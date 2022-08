WIEN/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und seine westlichen Verhandlungspartner haben sich gegenseitig zu Kompromissbereitschaft bei der Rettung des Wiener Atomabkommens aufgefordert. Am Samstag, dem dritten Tag der wieder aufgenommenen Gespräche in Wien, war weiter völlig unklar, ob die USA und der Iran letzte offene Fragen klären können, um das Abkommen von 2015 wiederherzustellen, das den Bau von iranischen Atomwaffen verhindern soll.

Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian betonte am Samstag in Teheran, dass eine Einigung von Washington abhänge. "Die USA sollten eine pragmatische Reaktion auf die konstruktiven Vorschläge des Irans zeigen", sagte er laut seinem Ministerium in einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Wáng Yì. Teheran sei weiter bemüht, bei den laufenden Verhandlungen zu einer "starken und stabilen" Einigung zu kommen.