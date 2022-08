Wirtschaft Deutsche Wirtschaft warnt vor Zuspitzung des Taiwan-Konflikts

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft schaut mit großer Sorge auf den Taiwan-Konflikt und fürchtet eine weitere Verschärfung. "In unserer hochtechnologischen Welt ist in nahezu jedem Elektronikprodukt ein Bestandteil aus Taiwan verbaut", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA), dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).



"Eine Eskalation des Taiwan-Konflikts hätte demnach weitreichende Folgen." China hatte massiv auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi reagiert und hält seit Donnerstag Militärübungen nahe der Insel ab. Der Krieg in der Ukraine habe viele Unternehmen aufgeschreckt, weil das, was undenkbar gewesen sei, auf einmal doch denkbar wurde, sagte Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft beim Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), dem "Handelsblatt".