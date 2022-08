(neu: mehr Details und Hintergrund)



KÖLN (dpa-AFX) - Anthony Modeste steht wegen seines fast sicheren Wechsels zu Vize-Meister Borussia Dortmund im ersten Liga-Spiel der Fußball-Bundesliga nicht im Kader des 1. FC Köln. "Es ist nicht fix, aber es gibt eine mündliche Einigung. Und deshalb ist er aus meiner Sicht - und deshalb habe ich auch das so entschieden - nicht mehr dabei", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart im Streamingdienst DAZN vor der Partie am Sonntag gegen Schalke 04. "Da gibts eine klare Kante."

Modeste habe seine Entscheidung zu akzeptieren, betonte Baumgart. Mit dem Franzosen habe er nicht geredet. "So gut war meine Laune nicht", sagte der Trainer. Er werde sich am Montag mit ihm unterhalten. "Jeder kann sich vorstellen, dass das für uns vom Zeitpunkt her auch grenzwertig ist." Dass Modeste der Mannschaft fehlen werde, sei klar.