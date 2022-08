WIEN (dpa-AFX) - In den Gesprächen zur Wiederherstellung des Atomabkommens zwischen dem Iran und sechs weiteren Staaten gibt es laut dem russischen Verhandler Michail Uljanow positive Entwicklungen. "Es sieht so aus, als ob wir Fortschritte machen würden", schrieb der Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien am Sonntag auf Twitter, ohne Details zu nennen. Es gab am Wochenende jedoch noch keine Anzeichen für einen Durchbruch, nachdem die Verhandlungen in Wien am Donnerstag nach fünfmonatiger Pause wieder aufgenommen worden waren. Uljanow stellte klar, dass Moskau den vorliegenden Einigungsentwurf unterstütze.

In der laufenden Runde versuchen Diplomaten aus den USA, dem Iran und anderen Ländern wie Deutschland, letzte Fragen zu einer Einigung zu klären, um US-Sanktionen wieder aufzuheben und Teherans Atomprogramm wieder einzuschränken - so wie es im Pakt von 2015 ursprünglich vereinbart war, um den Bau von iranischen Atomwaffen zu verhindern. Auch Frankreich, Großbritannien und China sind Teil des Abkommens.