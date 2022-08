BRP FORCIERT SEINE PLÄNE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE UND PRÄSENTIERT VOLLELEKTRISCHE CAN-AM MOTORRÄDER UND DAS NEUE VOLLELEKTRISCHE SEA-DOO HYDROFOIL

Can-Am präsentiert zwei neue Modelle: Das Can-Am Origin ist ein Dual-Sport-Motorrad, das sowohl Offroad- als auch Onroad-tauglich ist. Das Can-Am Pulse ist das perfekte Motorrad für Fahrten innerhalb und außerhalb der Stadt.

Sea-Doo bereichert die Wassersportbranche mit einem völlig neuen elektrischen Hydrofoil-Board, dem Sea-Doo Rise.

VALCOURT, Quebec, 8. August 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) gibt bekannt, dass das Unternehmen nicht nur an der Elektrifizierung seiner bestehenden Produktlinien arbeitet, sondern auch die Gelegenheit nutzt, neue Märkte mit innovativen elektrisch betriebenen Produkten zu erschließen. Heute präsentiert BRP die ersten zwei Modelle seiner vollelektrischen Can-Am Motorrad-Modellreihe : das Can-Am Origin und das Can-Am Pulse. Aufbauend auf seiner Tradition als Motorradhersteller ändert BRP die Dynamik des Antriebs und eröffnet einer neuen Generation von Fahrer:innen und Liebhaber:innen von Elektrofahrzeugen den Einstieg in die Welt des Zweirads. Darüber hinaus kündigt BRP ein völlig neues elektrisches Hydrofoil Board an, das die Handschrift von Sea-Doo trägt – das Sea-Doo Rise (Nur Englisch). Alle drei Produkte sind ab Mitte 2024 erhältlich.

„Heute erreicht unsere Innovationsgeschichte einen neuen Höhepunkt: Wir stellen marktprägende, elektrisch betriebene Produkte vor, die das Kundenerlebnis auf der Straße und auf dem Wasser noch attraktiver machen", so José Boisjoli, President und CEO von BRP. „Vor einem halben Jahrhundert feierte Can-Am zahllose Siege auf der Straße und auf der Rennstrecke. Heute öffnen wir ein neues Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte. Mit dem Can-Am Origin und dem Can-Am Pulse, den ersten beiden Modellen unserer elektrisch betriebenen Zweirad-Familie, sind wir auf dem besten Weg, mit aufregenden Fahrerlebnissen den Motorradmarkt für eine ganz neue Generation zurückzuerobern."

Boisjoli ergänzt: „Mit dem Sea-Doo Rise nutzt BRP seine langjährige Erfahrung, um eine neue Marktkategorie zu erschließen und das Unternehmen für künftiges Wachstum zu positionieren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, der Hauptakteur bei der Entwicklung und Demokratisierung der Hydrofoil-Wassersportbranche zu sein. In bekannter BRP-Manier haben wir ein Produkt entwickelt, das einfach zu bedienen ist und sich an alle Schwierigkeitsgrade anpassen lässt. Somit ist es für alle zugänglich, die über dasWasser gleiten wollen."