OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu möglichen gesellschaftlichen Unruhen im Winter:

"Verfassungsschützer und Extremismusexperten warnen vor einem "Wut-Winter". Zum Glück ist die Mehrheit in Deutschland weder gespalten noch polarisiert und die Einsicht, dass der Krieg in der Ukraine auch hierzulande nicht folgenlos bleibt, noch weithin akzeptiert. Damit das so bleibt, müssen Kanzler Olaf Scholz und seine Ampel-Kolleginnen und -Kollegen aber noch vor dem Herbst klare Entscheidungen treffen und vor allem: mit der Bevölkerung sprechen. Verzicht zu predigen reicht da nicht aus, vor allem, wenn er sich für viele, die für geringe Löhne arbeiten und nicht verzichten können, wie blanker Zynismus anhört. Um den sozialen Frieden zu sichern, müssen deshalb zeitnah weitere Entlastungen für den Winter beschlossen werden."/ra/DP/jha