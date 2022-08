28.07.2022 - Viele Unternehmen besaßen in den vergangenen zwölf Monaten eine seit Dekaden nicht mehr erlebte Preissetzungsmacht. Selbst Firmen, denen es normalerweise branchenbedingt schwerfällt, Preiserhöhungen durchzusetzen waren damit erfolgreich. Das Fenster der großen Preiserhöhungen wird sich in den kommenden zwölf Monaten jedoch schließen. Zu dieser Erkenntnis kommt Alexander Dominicus, Portfoliomanager des MainFirst Top European Ideas Fund & MainFirst Germany Fund.

„Weitere Preiserhöhungen werden nun zunehmend schwieriger in ihrer Implementierung und wenn überhaupt nur noch moderat ausfallen“, so Dominicus. „Dies hat Konsequenzen für die Inflation, welche in den nächsten zwölf Monaten sukzessive fallen wird.“