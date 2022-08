Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



08.08.2022 - GBC Managementinterview mit Christiano Musi, dem CEO der Landi Renzo Group



'Der Lani Renzo-Konzern ist ein globaler Akteuer, der sich auf die Energiewende entlang der gesamten Wertschöpfungskette spezialisiert hat und darauf abzielt, ein weltweiter Referenzpunkt für RNG- und Wasserstoffanwendungen bei Green Mobility und Clean-Tech-Lösungen zu werden. Bis 2025 erwarten wir Umsatzzuwächse von 15% (CAGR) und ein zweistelliges EBITDA-Wachstum von 25% (CAGR), dank ansteigender Umsätze in Segmenten, die im Vergleich zu unserem traditionellen Markt für leichte Nutzfahrzeuge höhere Margen aufweisen.'



Landi Renzo S.p.A. ist ein Technologiekonzern, der sein Leistungsangebot auf die Wachstumssektoren 'Green Mobility' und 'Clean Tech/Energy' (durch ein hierauf fokussiertes Unternehmen namens SAFE&CEC) konzentriert. Durch diese Positionierung ist Landi Renzo sehr stark in der voranschreitenden Energiewende aktiv, die die Transformation des Mobilitäts- und Energiesektors umfasst. Hierbei liegt ein starker Fokus auf der Anwendung von Wasserstoff und Biomethan entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Biomethan-, Wasserstoff- und Erdgas-Kompression bei der Erzeugung für die Netzeinspeisung und den Transport, bis hin zu CNG- und H2 - Tankstellen sowie Komponenten und Systemen für die Gas- und Wasserstoffmobilität.



Die Landi Renzo Gruppe (Landi Renzo) hat kürzlich den erfolgreichen Abschluss der Bezugsfrist (gezeichnetes Volumen: 57,1 Mio. EUR; Bezugspreis: 0,53 EUR je Aktie) der begonnenen Kapitalmaßnahme mit einem Volumen von bis zu 60,0 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Familie Landi und Itaca Equity Holding haben eine neue beherrschende Holdinggesellschaft an dem Landi Renzo-Konzern (Green by Definition) gegründet, die wiederum im Rahmen der Kapitalmaßnahme ca. 35,2 Mio. EUR (ca. 59,1% des Gesamtvolumens der Kapitalmaßnahme) gezeichnet haben, wobei der derzeitige CEO des Unternehmens als Co-Investor auch an der Kapitalerhöhung teilgenommen hat.