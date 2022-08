Politische Lage und Inflation bremsen die Konjunktur / Präsidentschaftswahlen in Kenia

Nairobi (GTAI) (ots) - In Kenia finden am 9. August 2022 Präsidentschaftswahlen

statt. Der Ausgang der Wahl ist offen. Letzten Prognosen zufolge wird erwartet,

dass Vizepräsident William Ruto und sein Herausforderer Raila Odinga sich ein

Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nachfolge liefern. Eine Verschlechterung der

Sicherheitslage kann in der größten Volkswirtschaft Ostafrikas derzeit nicht

ausgeschlossen werden, Unruhen werden befürchtet.



Nach einem zufriedenstellenden 1. Halbjahr 2022 blicken die in Kenia ansässigen

Unternehmen gespannt auf die Präsidentschaftswahlen im August. "Die meisten

Akteure gehen davon aus, dass die Wirtschaft für die verbleibenden Monate nur

mit angezogener Handbremse weiterläuft. Die Behörden müssen sich erstmal neu

ordnen, bevor sie neue Projekte planen und ausschreiben. Auch Unternehmer zögern

mit Investitionen, weil sie wissen wollen, mit welcher Regierung sie es zu tun

haben werden", sagt Carsten Ehlers von Germany Trade & Invest (GTAI) in Nairobi.